Российский корабль, следовавший в Сирию, затонул у берегов Испании

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Опубликовано: 24.12.2024 09:40 , Обновлено: 24.12.2024

Российский грузовой корабль Ursa Major («‎Урса Майор», с латинского «Большая Медведица») затонул у берегов Испании. В машинном отделении подразделения, сопровождавшего российский военный корабль, произошел взрыв, что привело к затоплению корабля в международных водах.

Проблемы на борту судна начались в полдень 23 декабря. По данным испанских СМИ и спасательных служб, авария произошла недалеко от города Агилас. Первоначально корабль шел на малой скорости, затем накренился, набрал воду и затонул.

С судна эвакуировали 14 членов экипажа. Ещё двое моряков погибли в результате взрыва. Экипаж был эвакуирован в испанский Карфаген. Помимо российского корвета «Сообразительный», входящего в состав Балтийского флота, в спасательной операции приняли участие испанское спасательное подразделение «Клара Кампоамор» и сторожевой корабль ВМС Испании «Сервиола».

«Большая Медведица» регулярно совершала плавания из российских портов в порт Тартус, где расположена российская военно-морская база и главный пункт базирования Средиземноморской эскадры ВМФ России.

Ранее это грузовое судно было замечено в сирийском порту Тартус в сопровождении российского военного корабля. Позже оно посетила порт в Иране. Судно принадлежит российскому ООО “Оборонлогистика”, по сути, огромной логистической корпорации, подчинённой Министерству обороны России, владеющая большим количеством судов.

Корабль направлялся из российского порта в Балтийском море, чтобы принять участие в процессе эвакуации российского контингента из Сирии. По данным СМИ, капитан Большой Медведицы сообщил, что судно перевозило “пустые” контейнеры и портом назначения был Владивосток.