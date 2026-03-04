Российский корабль буквально разорвало пополам в Средиземном море

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Опубликовано: 04.03.2026 12:48 , Обновлено: 04.03.2026

Министерство транспорта России подтвердило атаку на судно «Арктик Метагаз» у берегов Мальты, которое перевозило российский СПГ под российским флагом. Российские чиновники возложили вину на Украину, не приведя доказательств.

Судя по кадрам с воздуха, в корабле образовалась большая дыра, фактически разорвавшая корпус на две части.

“Третьего марта в непосредственной близости от территориальных вод государства-члена Евросоюза Республики Мальта совершена атака на российское судно — газовоз „Арктик Метагаз“. Танкер следовал с грузом, оформленным по всем международным правилам, из порта Мурманск. Нападение на него совершено с побережья Ливии безэкипажными катерами Украины”, — говорится в сообщении российского Минтранса (цитата по «Интерфакс»).

“Все 30 членов экипажа, граждане России, спасены”, — заявили в министерстве. Там назвали произошедшее «актом международного терроризма и морского пиратства» и «грубейшим нарушением основополагающих норм международного морского права».

Ранее стало известно, что судно «Арктик Метагаз», которое шло под флагом России и перевозило сжиженный природный ‌газ, загорелось в Средиземном море. Об этом сообщали источники в области морской безопасности. Reuters со ссылкой на источник сообщал, что судно могло ‌быть атаковано украинским морским дроном. В Украине инцидент не комментировали.

Стоит учитывать, что суден по перевозке СПГ в мире намного меньше, чем нефтяных танкеров. И если подобные инциденты продолжатся, то торговля российским СПГ может осложнится как из-за резкого роста стоимости страхования и фрахта, так и по причине дефицита судов для транспортировки грузов.