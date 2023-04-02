Российский аналог McDonald's показал миллиардные убытки

Опубликовано: 02.04.2023 18:14 , Обновлено: 02.04.2023

Российский бренд подражателей англосаксонском у McDonald's «Вкусно и точка» отчитался об убытках в 2022 году на уровне 11,3 млрд российских рублей.

Компания «Система ПБО», владеющая сетью «Вкусно – и точки» рассказала о нелёгком финансовом положении. Ещё в 2021 году компания чувствовала себя куда лучше, но в ее руководстве не унывают.

“Сравнение показателей 2022 года с 2021-м некорректно, так как предприятия сети не работали с середины марта до июня и постепенно переоткрывались вплоть до конца сентября. Компания много инвестировала в переоткрытие предприятий, кроме того, не сразу были перезапущены все позиции меню и сервисы — к примеру, доставка», - пояснили у владельца «Вкусно – и точки».