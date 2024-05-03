Российские войска зашли на авиабазу американских военных в Нигере - Reuters

Опубликовано: 03.05.2024 20:49 , Обновлено: 03.05.2024

Российские военнослужащие зашли на авиабазу в африканском Нигере, где расположены американские войска. Это произошло после решения правящей военной хунты Нигера вывести из страны американские войска. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя Минобороны США.

По информации источника Reuters, российские войска не смешались с американскими, а заняли отдельный ангар на авиабазе 101, расположенной около международного аэропорта Диори Хамани в столице Нигера Ниамее.

Это, как отметило агентство, создает вопросы о судьбе американских военных объектов в Нигере. “(Ситуация) не очень хорошая, но в краткосрочной перспективе управляемая”, - сказал представитель американского Минобороны.

Случившееся прокомментировал министр обороны США Ллойд Остин. “Русские находятся в отдельном комплексе и не имеют доступа к американским войскам или нашему оборудованию”, - заверил он на пресс-конференции в Гонолулу на Гавайях.

Остин добавил, что не видит “существенной проблемы” для защиты американских Вооруженных сил.

По информации источника Reuters, власти Нигера сообщили администрации американского президента Джо Байдена, что около 60 российских солдат будут находиться в стране.

Военный переворот в Нигере

В июле 2023 года в Нигере произошел военный переворот, в результате которого власть перешла к Национальному совету по охране Родины. Солдаты Национальной гвардии Нигера задержали президента государства Мохамеда Базума, другие военные объявили о его свержении и закрыли границы государства.

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Решение Нигера вывести американские войска последовало за встречей в Ниамее в середине марта, когда высокопоставленные официальные лица США выразили обеспокоенность ожидаемым прибытием российских войск и информацией о том, что Иран ведет в стране разведку сырья, включая уран.

В это же время Россия, как написало Reuters, старается укрепить отношения с африканскими странами, представляя РФ как дружественную страну, не имеющую колониального опыта на континенте.