Российские войска снизили использование артиллерии в Украине на 75%. Почему?

Опубликовано: 10.01.2023 20:29 , Обновлено: 10.01.2023

Официальные лица в США и в Украине сообщили телеканалу CNN, что частота и плотность артиллерийского огня в России резко снизились по сравнению с максимумом военного времени. На некоторых участках фронта на целых 75%.

Однако источники в США и Украине предложили совершенно разные оценки снижения российского огня. В США заявили, что количество выстрелов снизилось с 20 000 примерно до 5000 в день. По оценкам Украины, этот показатель снизился с 60 000 до 20 000 в день.

При этом источники телеканала признались, что у них пока нет четкого или однозначного объяснения этому.

По одной из версий, Россия, возможно, ограничивает использование артиллерийских снарядов из-за истощения запасов. Или это может быть частью более широкой переоценки тактики на фоне успешных украинских наступлений.

В любом случае, поразительное сокращение артиллерийского огня является еще одним свидетельством все более слабой позиции России на поле боя почти через год после ее вторжения, передает CNN мнение неназванных официальных лица США и Украины.

По данным властей США, России даже пришлось прибегнуть к артиллерийским снарядам 40-летней давности, поскольку их запасы новых боеприпасов сократились. Для США использование устаревших боеприпасов, а также контакты Кремля с такими странами, как Северная Корея и Иран, были признаком сокращения запасов оружия в России, рассказал анонимный американский источник.

Сокращение использования артиллерийских боеприпасов и более низкая скорострельность, по-видимому, являются отходом от российской военной доктрины, которая традиционно предусматривает интенсивную бомбардировку района цели массированным артиллерийским и ракетным огнем. Официальные лица США заявили, что смена стратегии может быть делом рук недавно назначенного командующего российским театром военных действий генерала Сергея Суровикина, которого США считают более компетентным, чем его предшественники.