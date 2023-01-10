Российские войска продвинулись в районе Соледара

Опубликовано: 10.01.2023 09:41 , Обновлено: 10.01.2023

В Соледаре Донецкой области 10 января продолжаются тяжелые бои после того, как накануне российские войска начали массированное наступление. Судя по сообщениям, ситуация действительно острая. Последние новости о том, что происходит в Соледаре, сообщили офицеры ВСУ, украинские журналисты, а также западные эксперты.

Политолог и офицер ВСУ Тарас Березовец заявил, что в Соледаре «сейчас очень тяжело» и «ситуация там более острая, чем в Бахмуте».

«[Российские войска] атакуют малыми группами, как правило, до 8 человек, вооруженных стрелковым, РПГ и «Шмелями». Атаки на наши позиции идут «волнами», – написал он в своем телеграм-канале.

«Не полное окружение, но…»

Тяжелую ситуацию в той части фронта вечером 9 января подтвердил и украинский журналист, главный редактор «Цензора» Юрий Бутусов, который в последние дни находился в городе. Он заявил, что Соледар «в угрожающей ситуации».

По его словам, российские войска продвигаются и вышли на позицию, с которой могут вести огонь по основной трассе поставок украинской группировке в Соледаре.

«На саму дорогу русские выйти не могут. Это не полное окружение, но нормальная поставка по трассе невозможна, это критично для обороны», — сказал он.

И добавил, что солдаты РФ пытаются окружить город.

«Основная угроза от россиян – это охват города с флангов. Они будут делать все возможное, чтобы пробиться на трассу в тыл Соледара. Для обхода Соледара направлены свежие резервы из состава воздушно-десантных войск», – подчеркнул Бутусов.

Бои возле администрации Соледара

В свою очередь аналитики американского Института изучения войны (ISW) сообщили, что россияне ведут бои возле городской администрации Соледара (об этом ранее заявлял глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин).

«Кадры, опубликованные 9 января, показывают интенсивные перестрелки из стрелкового оружия возле здания администрации Соледара», — отметили эксперты.

По их данным, россиянам удалось закрепиться в районе Соледара и Бахмута.

Напомним, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила вечером 9 января, что россияне начали массированное наступление под Соледаром, который находится рядом с Бахмутом. По ее словам, российские силы задействовали в штурме города большое количество живой силы, которая сформирована из резервов «вагенровцев».