Российские войска потерпели поражение под Угледаром — Гиркин

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Опубликовано: 10.02.2023 10:56 , Обновлено: 10.02.2023

Известный российский блогер, «экс-министр обороны ДНР» Игорь Гиркин (Стрелков) 10 февраля заявил, что войска РФ потерпели поражение под Угледаром в Донецкой области.

По словам Гиркина, «неприкрытое с воздуха и силами РЭБ выдвижение танковых и моторизованных колонн по узким дорогам вдоль редких лесопосадок по идеально ровной местности (поскольку по сторонам — минные поля) закончилось разгромом».

«Часть техники была уничтожена ударами ПТУР (запускаемых с высотных домов Угледара), часть — расстреляна артиллерией противника, стреляющей исключительно точно», — заявил он.

[Twitter_widget url=“https://twitter.com/UAWeapons/status/1622943432581779459”]

Гиркин также назвал и потери российских войск. По его данным, они составили «более 30 единиц бронетехники», а «потери “двухсотыми” только у танкистов — многие десятки», морпехов, спецназовцев и мотострелков погибло еще больше». Кроме того, «угробили еще две роты штурмовой пехоты».

Стрелков отметил, что потери «оказались “односторонними» и ВСУ «без особого труда удержал свои позиции в укреп-районе».

«В общем, на этом и закончилось широко анонсированное по сети “ура-военкорами” “наступление российской армии на всем Донецком фронте», — резюмировал Гиркин.

К слову, двум днями ранее OSINT-аналитик и военнослужащий ВСУ с псевдонимом Tatarigami_UA в Twitter опубликовал видео с утверждением, что на нем «одна из российских колонн, уничтоженная под Угледаром 6 февраля: было несколько групп, пытавшихся прорваться с одинаковыми результатами. Есть также более длинное видео “наступления”, которое, надеемся, также будет обнародовано вскоре»:

[Twitter_widget url=“https://twitter.com/Tatarigami_UA/status/1623229842371104769?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1623229842371104769%7Ctwgr%5Ef46cc9c70e0c4dea0675d8a901e49b90dd68ad5e%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.stopcor.org%2Fsection-uanews%2Fnews-nastup-na-vugledar-udarnij-kulak-rosiyan-vtrativ-boezdatnist-infosprotiv-video-08-02-2023.html”]

А украинский военно-политический эксперт Александр Коваленко заявил, что «Россия собрала на этом участке в Донецкой области мощную ударную группировку, которая не смогла воспользоваться численным преимуществом и де-факто потеряла боеспособность».

По его словам, «во время одного из штурмов Угледара россияне потеряли три десятка ББМ, преимущественно БМП-1/2 и МТ-ЛБ, только на марше. То есть, даже не достигнув линии соприкосновения».