Российские войска нанесли удар по роддому в Украине - ГСЧС

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Опубликовано: 23.11.2022 12:20 , Обновлено: 04.07.2024

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщила 23 ноября, что российские войска ударили по роддому. Глава Запорожской области написал, что россияне "запустили огромные ракеты по небольшому родильному отделению Вольнянской больницы".

Александр Старух, глава Запорожской областной военной администрации, сообщил в среду: “Наши сердца наполнены горем, так как был убит новорожденный ребенок”.

Российское командование не комментировало произошедшее. А президент Украины Владимир Зеленский осудил нанесенный Россией в среду удар по родильному отделению на юге Украины, в результате которого погиб новорожденный ребенок.

https://twitter.com/Activatica/status/1595344775204446209?t=FmT-BszOqR0XIS06_4k1mw&s=19

Местные власти сообщили, что мать ребенка и врач были спасены из-под обломков разрушенной больницы в Вольнянске. Однако сам младенец погиб.

“Террористическое государство продолжает воевать против мирных жителей и гражданских объектов, - сказал Зеленский, имея в виду Россию. - Враг в очередной раз решил попытаться добиться с помощью террора и убийств того, чего он не мог достичь в течение девяти месяцев и не сможет достичь. Вместо этого он будет привлечен к ответственности только за все зло, которое он принес нашей стране”.