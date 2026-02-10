Российские военные пожаловались на гибель и проблемы на фронте из-за замедления Telegram в РФ

Опубликовано: 10.02.2026 19:50 , Обновлено: 10.02.2026

Крупный российский мониторинговый канал, отслеживающий атаки беспилотников, заявил, что замедление работы мессенджера Telegram в России нарушило систему взаимодействия российских военных на фронте в Украине. Это уже, по утверждениям анонимных военных, привело к гибели военнослужащих.

Проект “lpr1”, который одним из первых публикует информацию об атаках дронов на регионы России, разместил записи с критикой ограничений в работе мессенджера от лица военных.

“Telegram остается ключевым инструментом оперативного обмена данными между подразделениями и ведомствами, а его замедление усложняет координацию, выстроенную с большим трудом”, - сообщил военный, скрывающий лицо, в обращении.

Он утверждает, что Telegram фактически является “единственной связью”, позволяющей объединять различные структуры для противодействия беспилотникам.

Авторы канала также рассказали о проблемах с переходом на альтернативные российские платформы, продвигаемые властями. Они утверждают, что уже три месяца не могут получить необходимую отметку для запуска мониторинговых каналов в российском мессенджере MAX, несмотря на выполнение всех формальных требований.

“Силовое продвижение альтернативных сервисов без готовой инфраструктуры лишь усиливает разрыв между решениями ‘наверху’ и реальными потребностями на местах”, - оценили ситуацию в канале.

Ранее, 10 февраля, агентство РБК со ссылкой на неназванные источники в IT-индустрии и профильных ведомствах сообщило, что Роскомнадзор начал замедлять работу Telegram. На перебои в работе популярного мессенджера жалуются пользователи из разных регионов России.