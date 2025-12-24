Российские военкоры подтвердили отступление российской армии - "Обстановка хуже критической"

Опубликовано: 24.12.2025 15:10 , Обновлено: 24.12.2025

Российские военкоры и аналитики, отслеживающие ситуацию на фронте в Украине, в среду подтвердили серьезные проблемы и отступление российских войск на Купянском направлении. Мало того он охарактеризовали ситуацию для российских военных как «хуже критической».

Телеграм-канал «Рыбарь», пользующаяся авторитетом среди российской аудитории, опубликовала масштабный разбор ситуации. Он утверждает, что российское наступление на западном берегу реки Оскол фактически провалилось из-за «ложных докладов» и дезорганизации в рядах российских военнослужащих.

«Повторяется ситуация годичной давности на Северском направлении, только в значительно больших масштабах», — говорится в анализе.

По данным «Рыбаря», украинские силы вклинились между населенными пунктами Западное и Калиново, что привело к утрате «немалой части плацдарма». Также там подтвердили потерю российскими войсками шаткого контроля над селами Кондрашовка, Радьковка и окраинами Московки. Таким образом, россияне утратили инициативу на поле боя на данном участке фронта.

Что в самом Купянске

Карта боёв по версии "Рыбаря"

Ситуация в самом городе Купянск российские источники опислам как крайне тяжёлую для россиян. «В самом Купянске обстановка, мягко говоря, хуже критической и на восточном берегу тоже», — констатировали авторы. Они признали, что российская оборона носит «очаговый характер» и держится только благодаря интенсивной работе операторов дронов.

Также “Рыбарь” настаиваетя что из 11 сел, объявленных «освобожденными» еще в августе, под реальным контролем российских войск, по их данным, находилось лишь три. В остальные, такие как Дорошковка или Долгенькое, «в лучшем случае заскакивали» диверсионно-разведывательные группы.

«Заявления о том, что Купянск и окрестности под полным контролем, впервые прозвучали в момент, когда там не то, что никто не закрепился, а действовали исключительно сверхмалые группы», — утверждает «Рыбарь».

Ложные доклады

Ключевой проблемой, приведшей к кризису для российской армии на данном направлении, источники назвали сложившуюся систему искаженной отчетности в российских войсках. По данным военкоров, «систематическое преувеличение успехов» привело к тому, что резервы, собранные для штурма Купянска, были переброшены на другие участки фронта, которые командование посчитало более приоритетными.

«Собранные для атаки “ва-банк” в кулак спецподразделения ВСУ ударили фактически в пустоту, группы просачивания сдержать наступление превосходящих сил по очевидным причинам не смогли», — объясняют авторы, указывая, что огромных потерь удалось избежать лишь потому, что укрепленных позиций там практически не было.

В свою очередь, военкор, известный как «Белорусский силовик», попытался проиллюстрировать типичную схему, ведущую к провалам. По его словам, российские подразделения часто докладывают о занятии позиций, отмеченных на картах как удерживаемые противником, однако украинские войска применяют тактику временного отхода.

«Он [противник - ВСУ] откатывается, даёт зайти штурмам, следом заходят закрепы, а выйти уже никто не может, потому что противник начинает жёстко насыпать до тех пор, пока там никого не останется», — описал он процесс. В результате формально докладывается об успехе, но реальный контроль быстро возвращается к украинской стороне.

Аналитики «Рыбаря» провели параллели с похожей ситуацией годичной давности на Северском направлении, где, по их утверждению, после вскрытия проблем с ложными донесениями ситуация улучшилась, что в итоге привело к недавнему взятию Северска.

Министерство обороны России не комментировало эти конкретные заявления военных корреспондентов. В ежедневных брифингах ведомство ранее сообщало об успешных действиях и отражении атак на Купянском направлении. Президент России Владимир Путин на недавнем обращении к нации также утверждал, что Купянск находится под контролем ВС РФ.

Тем не менее на остальных направлениях российские войск продолжают владеть инициативой и поступательное, хоть и медленное наступление. По оценкам западных аналитиков, за весь 2025 год российские войска сумели захватить чуть меньше 1% территории Украины.