Российские ученые похвалились инновационным кадилом

Опубликовано: 19.01.2023 16:12 , Обновлено: 19.01.2023

Ученые российской академии наук похвалились, что создали «долговечное каталитическое кадило», покрытое золотой краской.

По словам разработчика Александра Куликова, устройство функционирует на пропан-бутановой смеси. В нем вместо дыма образуются только аромат ладана и тепло, а работать оно может «очень долго».

Он также рассказал, что за основу взяли обычное кадило. Вот только снизу прикрепили газовый баллон. Его обернули пластиком и покрыли золотой краской для гармоничности.

Ученый утверждает, что кадило уже испытали священники, и теперь им пользуются в храме Новосибирского Академгородка.