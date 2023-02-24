Российские СМИ сообщили об отравлении главы Белгородской области

Опубликовано: 24.02.2023 13:16 , Обновлено: 24.02.2023

Губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, которая граничит с Украиной, госпитализировали в больницу с «пищевым отравлением». Об этом сообщили «Известия» 24 февраля.

По данным издания, «его состояние оценивается как средней степени тяжести», и «угрозы жизни нет». Как именно отравился губернатор, не сообщается.

В свою очередь сам Гладков об отравлении не сообщал. В своем телеграм-канале он написал, что «приболел».

«Ничего критичного нет. Нахожусь под присмотром врачей. Отпустят домой сегодня-завтра. Слишком много работы – некогда болеть», — заявил он.

[info_b]Вячеслав Гладков часто сообщает в своем телеграм-каналах об обстрелах населенных пунктов Белгородской области, обвиняя в этом Вооруженные силы Украины.[/info_b]