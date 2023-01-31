Российские истребители над Беларусью вызвали воздушную тревогу над всей Украиной

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Опубликовано: 31.01.2023 12:31 , Обновлено: 31.01.2023

Во всех областях Украины ближе к обеду 31 января объявили воздушную тревогу. Местные СМИ связали ее со взлетом ракетоносителей с территории Беларуси.

«Активность тактической авиации РФ МиГ-31 К над территорией Беларуси. Этот самолет является носителем ракет “Кинжал», — написало издание Труха.

Вот как выглядит карта воздушных тревог на момент написания новости:

Власти Беларуси и России эту информацию не комментировали.

Ранее 31 января в Минобороны РБ сообщили, что началась совместная с Россией штабная тренировка «Объединенного командования региональной группировки войск (сил)».