Российские истребители над Беларусью вызвали воздушную тревогу над всей Украиной
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Во всех областях Украины ближе к обеду 31 января объявили воздушную тревогу. Местные СМИ связали ее со взлетом ракетоносителей с территории Беларуси.
«Активность тактической авиации РФ МиГ-31 К над территорией Беларуси. Этот самолет является носителем ракет “Кинжал», — написало издание Труха.
Вот как выглядит карта воздушных тревог на момент написания новости:
Власти Беларуси и России эту информацию не комментировали.
Ранее 31 января в Минобороны РБ сообщили, что началась совместная с Россией штабная тренировка «Объединенного командования региональной группировки войск (сил)».