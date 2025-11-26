Российские и украинские разведчики встретились на переговорах в Абу-Даби. Что известно

Опубликовано: 26.11.2025 20:57 , Обновлено: 26.11.2025

Как стало известно, в Абу-Даби, столице Объединенных Арабских Эмиратов, во вторник, 25 ноября, состоялась встреча представителей украинских и российских спецслужб. Информация, попавшая в СМИ в тот же день, была подтверждена в среду Юрием Ушаковым, советником президента России Владимира Путина.

«Они проделали серьёзную работу. Это были представители украинских и российских спецслужб. Они регулярно встречаются и обсуждают деликатные вопросы, в частности, обмен пленными», — признался Ушаков в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину.

Он добавил, что там также появился новый представитель США Дрисколл, который сейчас занимается украинским вопросом.

«У него была встреча, как я понимаю, с представителями Украины, и, видимо, это было заранее запланировано. Но неожиданно он встретился и с нашими представителями», — рассказал советник Путина.

Ушаков не назвал имен ни одного из переговорщиков, но сообщил, что российскую сторону представлял не глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, а «кто-то другой».

Известно, что в тот же день в Абу-Даби был глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов.