Российские акции показали мировой рекорд в 2022 году

Опубликовано: 19.12.2022 14:02 , Обновлено: 19.12.2022

Агентство Bloomberg сообщило 19 декабря, что российское вторжение в Украину привело к рекордному в мире падению российских акций. Оно началось ещё в феврале. Затем российские акции были исключены из мировых индексов, а биржевые фонды, отслеживающие акции страны, были либо заморожены, либо закрыты.

Местные инвесторы не смогли спасти внутренний рынок от падения. Российский индекс MOEX (Московская биржа), рассчитываемый в рублях, упал на 44%, что является самым стремительным годовым падением с 2008 года. «Российские акции отражают мрачные перспективы, поскольку западные санкции начинают давить на внутреннюю экономику», - считает старший валютный аналитик InTouch Capital Markets Ltd Матис.

ЕС и «Большая семерка» запретили компаниям предоставлять ключевые услуги, включая страхование судов, перевозящих российскую нефть, если она была приобретена по цене выше 60 долларов за баррель. Российские запасы нефти также пострадали от нестабильных цен на нефть.

Акции ПАО “Лукойл” и ПАО “Газпром”, самые весомые члены индекса MOEX, упали на 30% и 53% соответственно в этом году. Между тем, крупнейший кредитор, ПАО “Сбербанк России”, упал на 54%, поскольку международные санкции повлияли на все: от возможности России получить доступ к валютным резервам до системы банковских сообщений SWIFT.

Следующий год вряд ли принесет лучшие перспективы, поскольку война и контроль за движением капитала продолжаются, особенно если глобальная рецессия сдерживает спрос на сырьевые товары, а новые санкции еще больше давят на российскую экономику. В прошлый четверг члены ЕС достигли соглашения по девятому пакету санкций, направленных на банки и чиновников, а также на доступ страны к беспилотникам.

«Без свежего притока капитала, ограниченного западными санкциями, российские акции, скорее всего, снова будут недооценены в следующем году», - сказал Матис с InTouch Capital Markets.