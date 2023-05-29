Российская баллистическая ракета упала прямо на асфальт в центре Киева. Что известно?

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Опубликовано: 29.05.2023 12:02 , Обновлено: 29.05.2023

После ночного отстрела Украины российские войска днём, 29 мая, устроили новую атаку на Киев. СМИ опубликовали фото одной из русских ракет, сбитой защитниками Украины. Ее горящие обломки упали прямо на асфальт в центре Киева.

Киев атаковали баллистические ракеты или “Искандер” или “Кинжал”, утверждает советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. “Они были сбиты на больших высотах суперсовременными ракетами ПВО, которые предоставлены нашими союзниками”, - заявил он в комментарии журналистам.

“Сегодня день Победы украинской ПВО над Россией”, - сделал вывод Антон Геращенко

Представитель войск ПВО Украины Юрий Игнат подтвердил слова советника МВД. “Предварительно, это были Искандеры. Они являются различных модификаций. Искандер-М-баллистическая ракета, а Искандер-К – крылатая ракета. Какой вид вооружения был применен - дадим позже». По этом он заявил, что ракеты летели “с севера”.

Администрация столицы Украины сообщила, что, кроме Оболони, в Киеве обломки ракеты упали также в Подольском районе. В КГГА публиковали фото работы пожарных в Оболонском районе, которые потушили горящий обломок ракеты. В Подольском районе столицы Украины в результате падения обломков русской ракеты произошло возгорание на крыше 2-этажного здания. Пожар был локализован.

Местные жители сообщили о целой череде взрывов в небе над Киевом. А мэр столицы Украины Кличко сообщил, что экстренные службы выехали по вызову вблизи центра столицы.

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“Атака на Киев продолжается. Не покидайте укрытий!”, - призвал он жителей столицы.

Тем временем, Генштаб Украины подвёл итоги ночной атаки россиян. Там заявили, что россияне выпустили до 40 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 из района Каспийского моря.

“С северного и южного направлений противник направил 35 ударных дронов “Шахид”, - говорится в сводке.

По данным Генштаба Украины, защитники страны уничтожили 67 воздушных целей из 75, запущенных россиянами: