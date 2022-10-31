Российская ракета ударила по территории Молдовы

🎥 Видео

Опубликовано: 31.10.2022 12:39 , Обновлено: 31.10.2022

Российская ракета прилетело в село Наславча в Молдове. Об этом сообщили 31 октября в МВД страны. Тем временем в Сети появились видео произошедшего.

Село Наславча находится недалеко от границы с Украиной.

Как пишет «Политика страны», пока непонятно — было ли это прилетом, либо упали обломки сбитой украинской ПВО ракеты.

https://twitter.com/70219/status/1587015880310931456

В украинских СМИ полагают, что Россия пытались атаковать дамбу «Дністровськ-1», которая находится в 10 километрах от города Наславча.

Жертв нет. При этом сообщается, что повреждены несколько домов.

Ранее Телеграф писал, что по всей Украине 31 октября прогремели взрывы. По сообщению украинских властей, Россия выпустила, как минимум, 40 ракет. Прилеты зафиксировали в Киеве, Харькове, Запорожье и не только.

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