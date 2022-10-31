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Российская ракета ударила по территории Молдовы

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🎥 Видео

Российская ракета прилетело в село Наславча в Молдове. Об этом сообщили 31 октября в МВД страны. Тем временем в Сети появились видео произошедшего.

Село Наславча находится недалеко от границы с Украиной.

Как пишет «Политика страны», пока непонятно — было ли это прилетом, либо упали обломки сбитой украинской ПВО ракеты.

https://twitter.com/70219/status/1587015880310931456

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В украинских СМИ полагают, что Россия пытались атаковать дамбу «Дністровськ-1», которая находится в 10 километрах от города Наславча.

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Жертв нет. При этом сообщается, что повреждены несколько домов.

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Ранее Телеграф писал, что по всей Украине 31 октября прогремели взрывы. По сообщению украинских властей, Россия выпустила, как минимум, 40 ракет. Прилеты зафиксировали в Киеве, Харькове, Запорожье и не только.

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