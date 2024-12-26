Российская "Оборонлогистика" объявила о нападении на ее корабль Ursa Major, затонувший у Испании

Опубликовано: 26.12.2024 21:03 , Обновлено: 26.12.2024

Компания "Оборонлогистика" Минобороны РФ, которой принадлежал затонувший в Средиземном море корабль Ursa Major, заявила, что тот был атакован.

«“Оборонлогистика” полагает, что 23 декабря 2024 года была совершена целенаправленная террористическая атака на судно “Урса Майор”, принадлежащее компании», — сообщили в пресс-службе компании.

По словам представителей компании, на судне произошла серия взрывов в результате диверсионного акта. Речь идёт о трех мощных взрывах чуть выше ватерлинии.

В заявлении, распространенном российским государственным информационным агентством “РИА Новости”, говорится, что в результате взрывов в правом борту судна образовалась пробоина, а машинное отделение заполнилось едким дымом, что затрудняло попытки экипажа добраться до него. Компания добавила, что повреждение машинного отделения сделало невозможным включение насосов и удержание судна на плаву.

Два члена экипажа до сих поо числятся пропавшими без вести.

Компания утверждает, что судно, одно из крупнейших в России грузовых кораблей, вышло из Санкт-Петербурга и перевозило два тяжелых крана и другое оборудование в порт Владивосток на дальневосточном побережье России.

Ранее испанская пресса писала, что судно могло направляться в Сирию для эвакуации оттуда российской техники.

Российская судоходная и логистическая компания “Оборонлогистика”, созданная под управлением Министерстве обороны России, попала под санкции США и Европейского союза за свои связи с российскими военными.