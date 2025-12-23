Российская конница шокировала украинцев на фронте

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Опубликовано: 23.12.2025 20:41 , Обновлено: 23.12.2025

В сети появились фото и видео, на которых российские военнослужащие едут в бой на лошадях. Данные о новом-старом виде боевых формирований на фронте подтвердили солдаты 5-го штурмового батальона 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ.

Там заявили, что заметили приближающуюся к их позициям группу российских солдат на лошадях, а в качестве подтверждения выложили видеозапись в своем аккаунте на Facebook. Где были сняты кадры — точно неизвестно. Однако по данным украинских СМИ, есть доказательства того, что такое российское подразделение действует в Харьковской области Украины. Оба всадника в кадре погибли после атаки дронов.

Украинские военнослужащие предположили, что появление в рядах ВС РФ своеобразной кавалерии стало результатом изменений на линии фронта. Дело в том, что из-за все большего распространения БПЛА боевая техника быстро уничтожается, а скорость передвижения стала шансом на выживание для простых солдат. Именно поэтому российские военные решили сесть на коней.

Тем не менее военные на лошадях тоже гибнут в столкновениях. Именно поэтому мы не публикуем кадры украинских военных: по моральным соображениям.

«Кавалерия атакует наши позиции. Это безумие! Я думал, это шутка или очередной трюк ИИ, но оказалось, что нет — это уже обсуждается в закрытой группе, факты подтверждены. Мне так жаль этих лошадей. Очень жаль. На видео видно, как одного из всадников и его животное сбивает дрон от первого лица», — сообщил ещё один украинский военный и общественный деятель Николай Ворошнов.

Тем не менее западные военные обозреватели считают, что украинские военные могут даже перенять опыт россиян, так как скорость передвижения на лошади все равно выше, а значит, и шансы выжить — тоже.

В последнее время россияне начали чаще применять тактику проникновения на вражеские позиции, развертывая небольшие группы из двух-трех солдат или даже отдельных бойцов, которые полагаются на скрытность и укрытие. Ранее российские солдаты часто использовали для подобных атак квадроциклы, мотоциклы и электросамокаты. Однако в условиях пересечённой местности лошадь может быть лучшим выбором.