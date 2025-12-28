России снова предсказали наступление стагфляции

Опубликовано: 28.12.2025 16:04 , Обновлено: 28.12.2025

Российская финансовая система ощущает всё большее давление на четвертом году войны. «Возможен банковский кризис», — заявил недавно в интервью Washington Post российский чиновник на условиях анонимности. По его словам, он может привести к кризису неплатежей.

На самом деле российская экономика оказалась намного устойчивее, чем предполагали западные экономисты в начале конфликта. Россия смогла договориться о регулярной продаже своей нефти Китаю и Индии, что помогло пополнять казну и обеспечивать расходы на войну.

Однако в последнее время мировые цены на энергоносители резко упали. Одновременно с этим Европа и США ужесточили санкции. Это привело к тому, что доходы России от нефти и газа упали на 22% за первые 11 месяцев года. В то же время агентство Reuters подсчитало, что российские нефтяные доходы за декабрь, по прогнозам, снизятся почти на 50%.

Западные аналитики предполагают, что для покрытия дефицита доходов от энергоносителей Кремль использовал средства из суверенного фонда. Но и эти средства сейчас исчерпаны, из-за чего Москва пошла на повышение налогов, пишет издание Fortune.

В таких условиях в России начала расти задолженность по заработным платам. В октябре она почти утроилась по сравнению с прошлым годом и превысила 27 миллионов долларов. Издание Post сообщило, что также участились случаи сокращения рабочей недели или отпусков за свой счёт.

В результате у все большего числа потребителей возникают проблемы с обслуживанием кредитов. Учитывая эти трудности, предупреждение российского чиновника о банковском кризисе или кризисе неплатежей не является чем-то исключительным.

Ещё в сентябре генеральный директор Сбербанка Герман Греф, один из самых известных руководителей российских банков, заявил, что экономика РФ находится в состоянии «технической стагнации».

Как сообщает газета Post, Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, поддерживаемый государством российский аналитический центр, заявил в этом месяце, что страна может столкнуться с банковским кризисом к октябрю 2026 года, если проблемы с кредитами усугубятся и вкладчики начнут выводить свои средства.

«Ситуация в российской экономике заметно ухудшилась, — написал глава аналитического центра Дмитрий Белоусов в записке, с которой ознакомилась Financial Times. — Экономика впервые с начала 2023 года оказалась на грани стагфляции».

[inf]Стагфляция — это опасное и парадоксальное состояние экономики, при котором одновременно сочетаются высокая инфляция, стагнация или спад производства и рост безработицы. Обычно такой кризис создаёт крайне тяжёлую ситуацию, так как меры борьбы с инфляцией углубляют спад и безработицу, а меры стимулирования экономики ещё сильнее раскручивают инфляцию. Правительствам в таких случаях приходится выбирать из двух зол.[/inf]