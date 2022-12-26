Рогозин признался, что ему грозит "паралич"

Опубликовано: 26.12.2022 15:54 , Обновлено: 26.12.2022

Бывший глава "Роскосмоса", а позднее деятель (функции и статус неясны) на украинской территории, захваченной российской армией под позывными "Космос", а потом "Сармат", Дмитрий Рогозин сообщил, что неудаленный осколок снаряда угрожает ему обездвиживанием.

“Я лежу, готовлюсь к операции, завтра она должна пройти. Осколок в шейном позвонке. Оставлять нельзя из-за возможного паралича. И извлекать тоже проблема. Думают”, - передает его слова ТАСС.

Ранее Дмитрий Рогозин назвал терактом артиллерийский удар ВСУ по ресторану, где он праздновал свой день рождения в Донецке. Сам он, правда, утверждает, что это была рабочая встреча.

Свое и своих раненых коллег перемещение из оккупированного Донецка в Москву и Ростовскую область он объяснил желанием “снизить нагрузку на донецкие госпитали, подвергающиеся постоянному варварскому обстрелу”.

“Конечно, мы найдем возможность помочь всем пострадавшим в тот чёрный день. Надеюсь, смогу лично посетить и поддержать всех, кто оказался в донецкой гостинице во время ее расстрела украинской артиллерией, как только мне сделают операцию, и я смогу покинуть госпиталь”, - пообещал он.

Ранее рсосицские источники сообщили, что Дмитрий Рогозин также получил ранение мягких тканей ниже спины.