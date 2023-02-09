Rheinmetall предложила Украине новейшие «Пантеры» с искусственным интеллектом

Опубликовано: 09.02.2023 16:21 , Обновлено: 09.02.2023

Немецкая компания Rheinmetall предложила Украине новейший танк Panther («Пантера»). Об этом заявил гендиректор Армин Паппергер.

По его словам, компания ведет переговоры об экспорте танков. К слову, для поставок нужно разрешение правительства Германии.

Кроме того Паппергер сообщил, что Киев проявляет интерес к боевым машинам пехоты (БМП) Lynx.

Rheinmetall презентовала танк Panther только летом 2022 года. Киев может стать их первым покупателем. Однако поставить танки могут только через 15-18 месяцев, так как сейчас есть только демонстрационные образцы.

Panther KF51 (KF — это сокращение от Kettenfahrzeug, то есть гусеничная машина) — основной боевой танк (ОБТ), который основан на корпусе Leopard 2A4. Это традиционная для ОБТ компоновка с водителем спереди, боевым отделением/башней посередине и силовой установкой сзади.

Кстати, производитель может интегрировать искусственный интеллект в систему управления огнем для обеспечения автоматического обнаружения и идентификации целей, а также установку беспилотного башню на машине и создание беспилотной версии «Пантеры».

В левой передней части корпуса может быть предусмотрено отдельное рабочее место для оператора систем или командира подразделения. Цветные камеры для механика-водителя установлены в центре передней и задней части корпуса.

Боевая масса Panther составляет 59 тонн, что делает ее легче большинства западных ОБТ, разработанных до 2022 года.

Заявлено, что KF51 Panther имеет три уровня защиты: пассивный, реактивный и активный. Самый внутренний слой состоит из цельносварной стальной брони, прикрытой модулями пассивной брони. Второй слой состоит из реактивной брони на основе датчиков, а последний слой состоит из системы активной защиты, которая, по утверждению Rheinmetall, способна защищать от снарядов с кинетической энергией и противотанковых управляемых ракет (ПТУР).

Также Panther оснащен восемью дымовыми гранатометами, установленными в шахматном порядке по два за кожухом центральной камеры с каждой стороны башни.

Основным вооружением KF51 является стабилизированная 130-мм гладкоствольная пушка.