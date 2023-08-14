Rheinmetall подтвердил поставки Украине разведывательных дронов Luna

Опубликовано: 14.08.2023 18:50 , Обновлено: 14.08.2023

Немецкий производитель вооружений Rheinmetall подтвердил предоставление Украине системы воздушной разведки нового поколения Luna NG до конца 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба компании. "Воздушно-десантные беспилотные средства ближней разведки нового поколения теперь будут развернуты в Украине", - говорится в сообщении.

Технологическая группа из Дюссельдорфа поставит в этом году Вооруженным силам Украины систему воздушной разведки от имени Германии.

“Это одна из новейших систем беспилотной воздушной разведки, классификации и обнаружения объектов в режиме реального времени”, - отметили в концерне.

Luna - недавно разработанная беспилотная система, превосходящая предыдущую модель по всем важным эксплуатационным характеристикам. Помимо использования в качестве разведывательной системы, дроны также могут снабжать сеть LTE, перехватывать либо глушить связь.

Rheinmetall анонсирует также версию дрона, которая сможет нести вооружение. Однако у нынешней модификации, которую поставят в Украину, такой функции еще не будет.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что Украина “непременно” получит германские ракеты Taurus. ВВС Германии уже дали “зеленый свет” на поставку ракет для нужд ВСУ, утверждают источники.