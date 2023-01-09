РФ заявила о 600 убитых бойцах ВСУ в Краматорске, но СМИ не нашли следов

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Опубликовано: 09.01.2023 08:57 , Обновлено: 09.01.2023

Министерство обороны России заявило, что в ночь на 8 января ударом по Краматорску убили 600 украинских военных и назвало это «операцией возмездия» в ответ на обстрел ПТУ с военными в Макеевке. Однако журналисты Reuters и других СМИ, прибыв на место, не обнаружили никаких доказательств массовой гибели бойцов ВСУ.

Репортеры агентства Reuters побывали в двух общежитиях Краматорске, где, по данным Москвы, временно размещались украинские военнослужащие. Однако они увидели, что ни одно здание не пострадало напрямую и не было серьезно повреждено.

«Не было никаких явных признаков того, что там жили солдаты, а также следов тел или следов крови», — пишет агентство.

Журналисты CNN также «не увидели никаких признаков крупных человеческих жертв в районе происшествия».

А корреспондент финского национального вещателя Yle Антти Куронен опубликовал фотографию одного из пострадавших от обстрела зданий и написал:

«Я нахожусь здесь, и как-то это странно, что здание даже не утеплено, а местные жители не видели никаких машин скорой помощи».

Kuulin räjähdykset eilen illalla kun tähänkin kohteeseen iskettiin. Suuri kraateri (mahdollisesti S-300) koulun edustalla. Ei suoraa osumaa. Sotilaskontaktit kävivät aamulla paikalla ja heidän mukaansa koulu oli tyhjä. 2/3 pic.twitter.com/eKDCnB8MaL

— Antti Kuronen (@YLEKuronen) January 8, 2023

При этом в гибели 600 военных ВСУ засомневались даже авторы популярных российских телеграм-каналов. Например, Grey Zone написал: «Разрушений от удара VOZмездия, как и в случае с ударом по ПТУ №47 (а также общежитию), — не обнаружено».

А «Рыбарь» запостил мнение, что «операция» Минобороны РФ это «очковтирательство».

К слову, Киев подтвердил удар по Краматорску в ночь на 8 января. Мэр города Александр Гончаренко заявил о восьми поврежденных жилых многоэтажках и о двух учебных заведениях.

А представитель Восточной группы войск ВСУ Сергей Череватый назвал массовую гибель украинских военных ложью и «информационной операцией».