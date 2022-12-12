РФ уничтожила 50% украинской энергетической инфраструктуры — Зеленский

Опубликовано: 12.12.2022 11:17 , Обновлено: 04.07.2024

Президент Украины Владимир Зеленский в ночь на 12 декабря созвонился с американским коллегой Джо Байденом. И заявил, что в стране из-за российских ракетных ударов уничтожено около половины энергетической инфраструктуры.

«Он проинформировал о последствиях российского ракетного террора, в результате которого уничтожено около 50% украинской энергетической инфраструктуры», — сообщили в пресс-службе украинского лидера.

В связи с этим Зеленский также поблагодарил США за помощь в восстановлении энергосистемы Украины.

Напомним, что президент России Владимир Путин подтвердил, что бомбит украинскую энергоинфрастуктуру.

«Да, мы делаем это. Но кто начал? Кто ударил по Крымскому мосту, кто подорвал линии электропередачи с атомной электростанции Курска, кто не подает воду в Донецк? Неподача воды в миллионный город — это акт геноцида. Никто нигде словом об этом не обмолвился. Вообще молчок полный. Стоит нам только пошевелиться что-то сделать в ответ — шум, гам, треск на всю Вселенную. Это не будет нам мешать выполнять боевые задачи,» – признался он.