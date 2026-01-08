РФ сделала заявление из-за захвата США нефтетанкера: Две обеспокоенности, одна озабоченность и два призыва

Опубликовано: 08.01.2026 14:51 , Обновлено: 08.01.2026

МИД России в четверг выступил с большим и официальным заявлением по поводу захвата американцами нефтетанкера Marinera. РФ обвинила США в «грубейшем нарушении» международного морского права, а также выразила как минимум две обеспокоенности, одну озабоченность и сделала два призыва.

Министерство иностранных дел (МИД) России в своем объёмном и резком заявлении сразу же сообщило, что выражает «серьёзную обеспокоенность» в связи с «незаконной силовой акцией», осуществлённой Вооружёнными силами США 7 января.

В заявлении МИД РФ говорится, что танкер Marinera (бывший Bella 1), на самом деле имел российскую регистрацию и шел в международных водах Северной Атлантики. Москва настаивает, что Вашингтон был полностью проинформирован о статусе танкера, и у американских властей «не могло быть сомнений» на этот счёт.

Российское внешнеполитическое ведомство также настаивает, что действия США были бы допустимы только в случае, если бы речь шла о поиске пиратов, что «очевидно неприменимо» к Marinera.

«Россия не только не давала такого согласия, но и, напротив, выражала официальный протест», — говорится в заявлении.

МИД РФ нажала инцидент «фактическим захватом» и «пленением экипажа». В российском ведомстве заявили, что такие действия «нельзя истолковать иначе как грубейшее нарушение» международного права, ставящее под угрозу жизнь и здоровье моряков.

«Категорически неприемлемыми считаем адресованные им американскими властями угрозы судебного преследования под абсурдными предлогами», — подчеркнули в российском МИД.

Москва также не приняла пояснения США на своё санкционное законодательство как «несостоятельные», назвав односторонние меры «нелегитимными», «предельно циничными» и «неоколониальными замашками».

Затем российская сторона выразила «сожаление и тревогу» в связи с готовностью Вашингтона, по её мнению, «генерировать острые международные кризисные ситуации». В МИД РФ предупредили, что инцидент может привести к «дальнейшему нарастанию военно-политической напряжённости» и «зримому снижению порога применения силы» против гражданского судоходства.

В заключение Москва снова призвала Вашингтон «немедленно прекратить незаконные действия» и «повторяет требование» обеспечить гуманное обращение с экипажем, соблюдение его прав и скорейшее возвращение российских граждан на родину.

О каких-либо ответных мерах на захват американцами судна с российской регистрацией Москва не сообщила.