РФ предъявила ультиматум Канаде из-за арестованного самолета "Руслан"

Опубликовано: 14.08.2023 16:10 , Обновлено: 14.08.2023

Владелец арестованного в Канаде грузового самолета Ан-124-100 – российская компания – направила ультиматум канадскому правительству. В нем она ставит Оттаву перед выбором: либо решение "мирным путем" вопроса арестованных самолетов, либо арбитраж. Российские СМИ пишут, что экземпляры такого сообщения направлены премьер-министру Канады, а также генерал-губернатору, министрам финансов, иностранных дел, юстиции и генеральному прокурору.

“Мирный путь” в Москве рассматривают в контексте положений соглашения между СССР и Канадой о поощрении и взаимной защите инвестиций. Речь идет о статье 9 соглашения между СССР и Канадой от 20 ноября 1989 года.

“Если спор не будет урегулирован в течение шести месяцев с момента получения Канадой сообщения, то авиакомпания официально инициирует арбитражное разбирательство”, - угрожают в российской компании.

Как мы уже писали ранее, Канада передаст Украине противовоздушные ракеты AIM-9.

Ранее Канада выделила новый пакет помощи Украине. Это, примерно, $2,5 млн выделено на 40 снайперских винтовок и боеприпасов от Prairie Gun Works, новые радиоприемники на сумму около $2 млн от L3 Harris для танка Leopard 2.