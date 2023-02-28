РФ обвинила США в подготовке «провокации с боевыми психотропами» в Украине

Опубликовано: 28.02.2023 09:30 , Обновлено: 28.02.2023

В Министерстве обороны России 28 февраля обвинило США в «подготовке провокации с использованием токсических веществ» на территории Украины.

Дело в том, что, как утверждает начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России Игорь Кириллов, бывший посол США в Москве Джон Салливан на одном из мероприятий заявил, что российские войска планируют использовать химическое оружие в Украине.

Поэтому Минобороны РФ решило расценить это «как намерение самих США провести на Украине провокацию».

Кириллов заявил, что в феврале в украинский Краматорск уже якобы поставили химические вещества и средства защиты от них. Он уверен, что это говорит «о попытке проведения масштабных провокаций с использованием боевого психотропного отравляющего вещества Би-Зет».

В США и Украине эту информацию пока не комментировали.

К слову, ранее Россия неоднократно обвиняла Киев и Вашингтон, например, в создании на территории Украины биооружия или химических бомб. Эти обвинения неоднократно опровергали, в том числе международные организации.