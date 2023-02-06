РФ может начать масштабное наступление в ближайшие 10 дней — FT

Опубликовано: 06.02.2023 09:02 , Обновлено: 04.07.2024

Россия планирует начать новое крупное наступление в Украине в течение следующих 10 дней. Об этом сообщило издание Financial Times со ссылкой на неназванного советника украинской армии.

Он утверждает, что у Киева есть «очень надежная информация о намерениях» России начать атаку.

Как полагают аналитики, местом для новой атаки может стать западная часть Луганской области в районе Кременной и Лимана, которые были отбиты украинскими военными в ходе контрнаступления прошлой осенью. Россия собирает там войска уже несколько недель.

Кроме того, Кремль наращивает свои войска на юге Донецкой области, перебрасывая дополнительные силы в населенные пункты вокруг Мариуполя, пишет FT.

Целью российского наступления издание называет оккупацию всего Донбасса.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 5 февраля отметил, что есть много сообщений о том, что россияне хотят попробовать в феврале «отыграться за прошлогодние поражения».

«Очень тяжело в Донецкой области — ожесточенные бои. Но как бы ни было тяжело и каким бы ни было давление, мы должны выстоять», — сказал он.