РФ может начать масштабное наступление в ближайшие 10 дней — FT
Россия планирует начать новое крупное наступление в Украине в течение следующих 10 дней. Об этом сообщило издание Financial Times со ссылкой на неназванного советника украинской армии.
Он утверждает, что у Киева есть «очень надежная информация о намерениях» России начать атаку.
Как полагают аналитики, местом для новой атаки может стать западная часть Луганской области в районе Кременной и Лимана, которые были отбиты украинскими военными в ходе контрнаступления прошлой осенью. Россия собирает там войска уже несколько недель.
Кроме того, Кремль наращивает свои войска на юге Донецкой области, перебрасывая дополнительные силы в населенные пункты вокруг Мариуполя, пишет FT.
Целью российского наступления издание называет оккупацию всего Донбасса.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 5 февраля отметил, что есть много сообщений о том, что россияне хотят попробовать в феврале «отыграться за прошлогодние поражения».
«Очень тяжело в Донецкой области — ожесточенные бои. Но как бы ни было тяжело и каким бы ни было давление, мы должны выстоять», — сказал он.