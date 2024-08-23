Республиканский экс-конгрессмен призвал республиканцев поломать шаблон и голосовать за Харрис. Как объяснил?

Опубликовано: 23.08.2024 10:54 , Обновлено: 23.08.2024

Бывший конгрессмен от Республиканской партии Адам Кинзингер выступил с обращением во время Национального съезда Демократической партии 2024 года в Чикаго. Там он призвал сторонников Республиканской партии отойти от традиции и проголосовать за демократку Харрис.

Выступая на сцене, Кинзингер признал, что у него сложился “неловкий союз” с демократами. Но он настаивал, что создает альянс для того, чтобы “защищать правду, демократию и порядочность”.

Кинзингер, который на протяжении многих лет активно критиковал Трампа, сказал, что бывший президент “убил душу Республиканской партии”.

“Голосуйте за наши основополагающие ценности и голосуйте за Камалу Харрис”, - призвал республиканец. Он добавил, что поддерживает это решение, несмотря на политические разногласия с Харрис.

“Независимо от того, по каким вопросам политики мы расходимся, они бледнеют по сравнению с такими основополагающими вопросами, как принципы, порядочность и верность этой нации”, - сказал он.

Ранее группа республиканцев, включая Кинзингера, объединилась в поддержку Харрис и недавно провела онлайн-акцию под названием “Республиканцы за Харрис”.

Кинзингер признался, что потерял веру в Трампа и испытал “глубокую скорбь” после событий 6 января, когда сторонники президента штурмовали Капитолий в попытке отменить победу Джо Байдена.

“Дональд Трамп - слабый человек, притворяющийся сильным. Он маленький человек, притворяющийся большим. Он неверующий человек, притворяющийся праведным. Он преступник, который не может перестать изображать из себя жертву”, - сказал он.

Может помочь демократам убедить колеблющихся республиканцев?

Кинзингер проработал в Палате представителей 12 лет, представляя районы юго-западного пригорода Чикаго и сельские районы северо-центральной части штата Иллинойс. Несмотря на свои консервативные взгляды, Кинзингер часто критиковал Трампа, особенно когда тот отклонялся от республиканской линии во внешней политике.

Кинзингер также входил в состав комиссии Палаты представителей, которая расследовала нападение на Капитолий и попытки отменить результаты выборов 2020 года, и был одним из двух республиканцев, согласившихся на это. Он решил не баллотироваться на переизбрание в 2022 году.

Пэт Брэди, бывший председатель Республиканской партии Иллинойса, ранее заявил, что появление таких республиканцев, как Кинзингер, поддерживающих демократку Харрис, может стать ключом к победе среди значительного сегмента электората, который не любит Трампа, но, возможно, не “в восторге” от голосования за демократов.

“Я думаю, что одобрение Кинзингера в отношении ее кампании делает это, и он боролся против Трампа больше, чем кто-либо из моих знакомых, и сегодня вечером он встает и говорит: “Послушайте, я видел этого парня своими глазами. Он пытался свергнуть наше правительство, и он никогда больше не должен быть в Белом доме, - сказал Брэди. - Есть такие люди, как Адам и я, которые просто не собираются голосовать за тех, кто это сделал”.