Республиканцы призвали Байдена дать Украине "все для победы"

Опубликовано: 17.02.2023 20:42 , Обновлено: 17.02.2023

Республиканский конгрессмен от Техаса Майкл Маккол, который возглавляет комитет по иностранным делам Палаты представителей США, заявил, что Соединенные Штаты должны предоставить украинцам "все, что им нужно, чтобы выиграть это дело".

“Мы не можем ждать”, - сказал Маккол, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности в Германии. Он повторил призыв Украины передает ей западные истребители и более совершенное вооружение в преддверии российского наступления.

Когда его спросили, считает ли он, что новое российское наступление уже началось, Маккол ответил: “Я действительно думаю, что оно скоро начнется. Я знаю, что новый генерал, которого Путин поставил на место, находится там, чтобы начать крупное наступление”, добавив, что “Путин действительно смотрит на даты. Я думаю, что 24 февраля годовщина может быть намеченной датой. Мы только что услышали от главнокомандующего НАТО на закрытом брифинге, что для этого наступления может быть уже поздно”.

Маккол сказал, что на вышеупомянутой встрече он просил о большем количестве самолетов класса штурмовик и истребитель для Украины. По его словам, генерал армии США Кристофер Каволи, верховный главнокомандующий НАТО, “согласился с этой оценкой”, а также с тем ,что ВСУ необходимы средства поражения большей дальности “для поражения иранских беспилотников в Крыму”, которых в настоящее время нет у Украины, но в которой они отчаянно нуждаются.

Когда его спросили, верит ли он, что сможет добиться принятия еще одного раунда финансирования Украины в этом Конгрессе, Маккол ответил: “Я так думаю. Это должно было бы быть двухпартийным”, - сказал он, потому что “есть крайние левые и правые”, которые не согласны, “но большинство по-прежнему поддерживает” помощь Украине.