Республиканцы предложили передать Украине дальнобойные ракеты и больше ПВО

Опубликовано: 28.11.2022 10:09 , Обновлено: 04.07.2024

Ведущие представители Республиканской партии в Палате представителей Конгресса США пообещали продолжить двухпартийную поддержку Украины, даже после того, как их партия возьмет под свой контроль Палату представителей в январе.

В то же время, там поддержали обещание лидера республиканцев Кевина Маккарти о большей подотчетности и его позицию о том, что для финансирования Украины не будет “пустого чека” (т.е. в который можно вписать любые цифры).

“Мы не собираемся выписывать пустой чек”, - сказал представитель. Майкл Маккол, главный республиканец в комитете Палаты представителей по иностранным делам, в интервью телеканалу ABC а передаче “На этой неделе”. К нему присоединился Майк Тернер, главный республиканец в комитете по разведке Конгресса. Маккол пожаловался, что самый последний пакет помощи для Украины “был предоставлен нам в день голосования, и у членов Совета было всего несколько часов, чтобы просмотреть все эти страницы”.

“Республиканцы не собираются так править. Теперь у нас есть право голоса, и мы собираемся сделать это подотчетным образом и с прозрачностью для американского народа, - сказал Маккол. - Это доллары американских налогоплательщиков. Уменьшает ли это нашу волю помогать украинскому народу в борьбе? Нет. Но мы собираемся делать это ответственно”.

В свою очередь, Тернер повторил уверенность Маккола в том, что у президента Украины Владимир Зеленский “будет двухпартийная поддержка”. “Проблема, очевидно, в том, что нам не нужно принимать крупные законопроекты на 40 миллиардов долларов, которые были приняты демократами, чтобы направить Украине 8 миллиардов долларов”, - уточнил республиканец.

Оба представителя партии Республиканцев выразили свою поддержку отправке ракет большой дальности на Украину, и Тернер подчеркнул важность предоставления систем противовоздушной обороны, которые просты в использовании.

Тернер также опроверг утверждение о том, что критика помощи Украине исходит только от Республиканской партии. Он процитировал отозванное с тех пор письмо демократов Палаты представителей, в котором содержался призыв к президенту Джо Байдену продолжать “дипломатический нажим”, а также продолжать оказывать помощь, отметив, что “это, безусловно, не помогает Белому дому”.