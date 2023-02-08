Республиканцы освистали Байдена в Конгрессе в ответ на его троллинг

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Опубликовано: 08.02.2023 09:00 , Обновлено: 08.02.2023

Президент Джо Байден обратился к Конгрессу с ежегодным посланием "О положении дел в Союзе". Это традиционное выступление президентов США перед конгрессменами, в котором он отчитывается о состоянии дел в стране.

Свое обращение он завершил словами: “Итак, я пришел, чтобы выполнить свое конституционное обязательство сообщить о состоянии союза, и вот мой отчет: душа этой нации сильна, потому что костяк этой нации силен, потому что люди этой нации сильны, государство сильное”, - сказал Байден под аплодисменты.

Во время более чем часовой речи Байден обратился к двухпартийности, сказав республиканцам, что он хочет работать вместе, а не “бороться ради борьбы”. Однако представители республиканцев несколько раз прерывали речь президента криками “Лжец” и выказывалм свое неуважение. Такое поведение не понравилось демократам, да и некоторым республиканцами тоже.

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Впрочем, судя по видео, президент США сам с удовольствием провоцировал республиканцев на такое поведение, давя на их самые болевые точки.

Сенатор-демократ Эми Клобучар рассказала после речи Байдена, что она не удивлена поведению республиканцев, но похвалила президента Байдена за то, что он справился с ситуацией. “Джо Байден владел этим залом. Что бы они ни делали, он отвечал с огоньком в глазах… Он использовал юмор, когда это было уместно, он давал сдачи, он демонстрировал силу. И поэтому не имело значения, что они кричали на него, он выиграл в тот вечер по-крупному”.

Согласно опросам, 71% американцев воспринял речь Байдена позитивно, передает CNN.

Сам Байден во время речи проявил свой известный юмор и даже потроллил спикера-республиканца, который недавно побил антирекорд, так как более десятка раз не мог получить большинство голосов от своих однопартийцев, чтобы возглавить парламент. “Господин спикер, я не хочу портить вашу репутацию, но я с нетерпением жду совместной работы”, - сказал Байден, начиная свою речь.

Затем же президент США стал более серьезным. Он признал, что в первые годы его президентства с республиканцами у него “было много разногласий”. Но он обратился к своим политическим соперникам с просьбой о сотрудничестве. “Для моих друзей-республиканцев, если мы могли работать вместе в прошлом Конгрессе, нет никаких причин, по которым мы не можем работать вместе и в этом Конгрессе, - сказал он. - Я подписал более 300 двухпартийных законов с тех пор, как стал президентом”.

Что сказал про войну в Украине

Что касается международных дел, то президент США Джо Байден заявил во вторник, что Соединенные Штаты едины в поддержке Украины, поскольку она выступает против российского вторжения, и что США будут поддерживать Украину “столько, сколько потребуется”.

Во время своего обращения на совместном заседании Конгресса, Байден заявил, что правительство США объединило НАТО, создало глобальную коалицию и выступило против агрессии президента России Владимира Путина.

Байден отметил, что его прошлогоднее обращение к законодателям прозвучало через несколько дней после того, как Путин предпринял то, что Байден назвал “жестокой атакой на Украину” и испытанием для всего мира.

“Будем ли мы отстаивать самые элементарные принципы? Будем ли мы отстаивать суверенитет? Будем ли мы отстаивать право людей жить свободно от тирании? Встали бы мы на защиту демократии?” - задал риторический вопрос Байден. И вот тут республиканцы уже не свистели и не прерывали. В этом вопросе обе партии США имеют похожие взгляды.

[info_b]Согласно опросам, американцы по-прежнему в значительной степени поддерживают усилия по оказанию помощи Украине. Почти две трети американцев, опрошенных Gallup в прошлом месяце, говорят, что они предпочитают поддерживать Украину в возвращении ее территории, по сравнению всего с 31%, которые хотели бы, чтобы конфликт закончился быстро, даже если это означало бы уступку земель России.[/info_b]