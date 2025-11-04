Рейтинг Трампа среди американцев рекордно рухнул. В чем причина?

Опубликовано: 04.11.2025 08:09 , Обновлено: 04.11.2025

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп столкнулся с самым серьезным кризисом поддержки за все время своего пребывания у власти. И дело в не том, что его не ценят члены Нобелевского комитета, которые отказались давать ему заветную премию мира.

Согласно новому опросу телеканала CNN, действия американского президента отрицательно оценивают 63% жителей в США. Это худший показатель за обе его президентские каденции.

Исследование, проведенное социологической службой SSRS, показало, что работу Трампа на посту президента одобряют лишь 37% американцев. Уровень негативных оценок в 63% даже на пункт превысил показатели января 2021 года, когда Трамп завершал свой первый срок и попала скандал со штурмом Капитолия его сторонниками. Сейчас же всего за месяц его рейтинг доверия рухнул на 5 процентных пунктов.

Пессимистичную картину подтверждает и совокупность данных других крупных опросов за прошлую неделю. Согласно им, средний уровень поддержки Трампа составляет 40%, в то время как негативно его деятельность оценивают 59% американцев. Это также наихудший результат с начала его второй президентской каденции.

Цены — главная причина недовольства

Основной причиной растущего разочарования избирателей стали экономические проблемы, в первую очередь — рост цен. Почти половина опрошенных (47%) назвали ее самой важной.

При этом подавляющее большинство американцев настроено пессимистично: 68% считают, что дела в стране идут в неправильном направлении, а 72% полагают, что экономика находится в плохом состоянии.

Падение популярности Трампа произошло накануне серьезных электоральных испытаний для республиканцев — выборов властей в ключевых штатах Вирджиния и Нью-Джерси, а также мэра Нью-Йорка. Опросы показывают, что демократы, несмотря на собственную непопулярность, могут получить преимущество в этой борьбе.