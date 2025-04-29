Рейтинг Трампа побил антирекорд за 80 лет. Сколько американцев назвали его "опасным диктатором"?

Опубликовано: 29.04.2025 16:17 , Обновлено: 29.04.2025

Оказалось, что 39% жителей США, участвовавших в совместном опросе ABC News / Washington Post /Ipsos, заявили, что одобряют действия Трампа на посту президента в первые 100 дней. Негативное отношение высказали 55% опрошенных. Таким образом рейтинг Дональда Трампа стал худшим за 80 лет проведения подобных исследований.

Впрочем, предыдущий самый низкий уровень одобрения президента США, который находится на своем посту около 100 дней, согласно опросам, которые проводятся с 1945 года, был тоже у Трампа - 42% в 2017 году.

При этом 73% всех опрошенных заявили, что экономика находится в плохом состоянии, 53% уверены, что ситуация ухудшилась с тех пор, как Трамп вступил в должность главы Белого дома, а 41% заявили, что их финансовое положение ухудшилось.

62% участников социсследования заявили, что цены, которые Трамп, будучи кандидатом, обещал сдерживать, растут. 71% заявили, что считают введенные им тарифы причиной роста цен. И только 31% в этом опросе, проведенном для ABC компанией Langer Research Associates совместно с Ipsos, заявили, что согласны с доводами Трампа о том, что экономика в долгосрочной перспективе стабилизируется.

Большинство опрошенных также выразили обеспокоенность тем, что президент безосновательно превысил свои полномочия (56%), и выказали сомнение в приверженности администрации Трампа защите прав и свобод граждан (55%).

Тем не менее, среди тех, кто голосовал за него в ноябре, только 6% заявили, что теперь сожалеют об этом, в то время как 94% сказали, что это был правильный поступок.

Среди республиканцев 51% полностью одобряют Трампа, в то время как 85% демократов категорически не одобряют. То же самое делают 44% независимых избирателей, что в три раза больше, чем тех, кто полностью одобряет.

Самый “опасный диктатор”?

В другом опросе большинство американцев признались, что считают президента Трампа “опасным диктатором”, который представляет угрозу демократии, и считают, что он превысил свои полномочия, совершив такие действия, как массовое увольнение федеральных служащих, говорится в новом опросе.

Согласно опросу, проведенному Общественным институтом исследования религий (PRRI), только четверо из 10 американцев положительно относятся к Трампу после первых 100 дней его пребывания у власти.

Так, 52% опрошенных согласились с провокационным заявлением о том, что Трамп “является опасным диктатором, власть которого следует ограничить, прежде чем он разрушит американскую демократию”, говорится в результатах опроса.

“Большинство американцев воспринимают Трампа как диктатора, и я думаю, что большинство американцев обеспокоены тем, что американская демократия находится под угрозой”, - заявила генеральный директор PRRI Мелисса Декман в интервью Axios.

“Прошло всего 100 дней с начала правления администрации Трампа, но мы действительно наблюдаем откат большинства американцев от повестки дня Трампа”, - сделала она вывод.

Трамп в позднем посте в социальных сетях в понедельник назвал результаты опросов “ФАЛЬШИВЫМИ” и сказал, что “у нас все отлично”.

“Великий социолог Джон Маклафлин, один из самых уважаемых в отрасли, только что заявил, что провальные опросы New York Times и ABC / Washington Post… являются ФАЛЬШИВЫМИ ОПРОСАМИ ОТ ОРГАНИЗАЦИЙ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ФЕЙКОВЫМИ НОВОСТЯМИ”, - написал затем Трамп на своей социальной платформе Truth.

“Эти люди должны быть привлечены к ответственности за ФАЛЬСИФИКАЦИЮ ВЫБОРОВ, и добавьте к этому опрос FoxNews”, - добавил он.

На самом деле, многочисленные опросы, проведенные в последние дни NBC, CNN, NEW YORK TIMES/SIENA, ABC NEWS и FOX NEWS, среди прочих, выявили одну и ту же тему: избиратели считают, что Трамп не выполняет своего основного предвыборного обещания по укреплению экономики. А беспорядочное введение пошлин президентом в начале апреля повергло мировые рынки в шок.