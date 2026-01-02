Разведка Украины предупредила о "провокации" со множеством жертв в России на Рождество

Опубликовано: 02.01.2026 11:45 , Обновлено: 02.01.2026

Служба внешней разведки (СВР) Украины сделала заявление, в котором обвинила власти России в подготовке провокаций на Рождество на собственной территории. В СВР Украины утверждают, что целью таких действий под чужим флагом станет срыв мирного процесса, который сейчас идёт при посредничестве США.

СВР Украины утверждает, что Москва «готовит масштабную провокацию со значительными человеческими жертвами», не приведя доказательств или подтверждений из других источников.

Тем не менее украинские разведчики предполагают, что теракт может произойти в “культовом сооружении” или другом объекте “с высоким символическим весом” как в самой России, так и на тех территориях Украины, которые сейчас контролируют ВС РФ (Вооружённые Силы Российской Федерации).

“Для фальсификации доказательств причастности Украины планируется использовать обломки ударных БПЛА (беспилотных летательных аппаратов) западного производства, которые будут доставлены на место провокации с линии боевого столкновения», — говорится в сообщении СВР Украины.

В Кремле пока не комментировали обвинения Киева. Однако ранее Москва обвинила Украину в попытке атаки на резиденцию Путина на Валдае. Киев отрицал эти заявления, а в США пока неофициально, но через крупные СМИ заявили, что удара в действительности не было.

В то же время Трамп в своей соцсети репостнул одну из статей, в которой опровергались заявления Москвы, а Кремль обвинялся в препятствии миру.

Позднее власти России передали США то, что они назвали доказательствами попытки украинского удара с помощью БПЛА. Реакция Вашингтона пока неизвестна.