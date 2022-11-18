"Разграбили все" - Сбежавший в ЕС российский военный рассказал, что было в Буче

🎤 Мнение

Опубликовано: 18.11.2022 13:03 , Обновлено: 18.11.2022

Британское издание The Guardian опубликовало интервью с военнослужащим российских вооруженных сил, принимавшим участие во вторжении на Украину. Он попросил политического убежища после того, как прилетел в Мадрид.

27-летний Никита Чибрин утверждает, что провел более четырех месяцев в Украине в составе 64-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады обвиняемой в совершении военных преступлений в так называемой “Бучанской резне” в марте этого года, [link href=“https://www.theguardian.com/world/2022/nov/17/russian-soldier-seeking-asylum-in-madrid-denounces-ukraine-war” rel=“noopener” target=“_blank”] пишет [/link] The Guardian.

[info_b]Российские власти отрицают факт насилия и грабежа в отношении гражданского населения в Буче. «Мы категорическим образом отвергаем любые обвинения. Более того, мы считаем, что эта тема должна обсуждаться на максимально высоком уровне», — заявил в апреле после “жеста доброй воли” российской армии в Киевской области Дмитрий Песков.

По данным украинских властей, после ухода российских войск в Буче и других населённых пунктах в окрестностях Киева было обнаружено более 1000 тел. По данным на 9 апреля Управление Верховного комиссара ООН по правам человека было задокументировало около 50 убийств мирных жителей в Буче, в том числе в результате массовых казней.

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Никита Чибрин приземлился в столице Испании во вторник и содержится в иммиграционном центре аэропорта. В телефонном интервью из аэропорта в среду вечером Чибрин отверг свою причастность к заявленным военным преступлениям 64-й отдельной мотострелковой бригады, утверждая, что он “ни разу” не стрелял из оружия, находясь в Украине.

Никита Чибрин сказал, что он решил бежать из России после дезертирства из своего подразделения в Украине в июне. По словам бежавшего солдата, он сообщил своим командирам о своем несогласии с войной 24 февраля, в первый день вторжения. Чибрин говорит, что его сняли с должности армейского механика.

“Они угрожали посадить меня в тюрьму. В конце концов, мои командиры решили использовать меня в качестве уборщика и грузчика. Меня поместили подальше от поля боя”, - рассказал он о своем пребывании в Украине

По словам российского военного, впервые он въехал в Украину со своим подразделением 24 февраля, для чего персек белорусскую границу.

“Мы понятия не имели, что будем воевать в Украине.Нас всех обманули”, - уверяет он. По словам Чибрина, первый месяц вторжения он провел в селе Липовка, в 50 километрах к западу от Киева. Как раз в течение этого периода бригаду Чибрина обвиняют в казнях мирных жителей в Буче и Андреевке, двух населенных пунктах недалеко от Липовки.

Никита Чибрин утверждает, что не был свидетелем каких-либо перестрелок во время своего пребывания в Липовке, но сказал, что его подразделение регулярно грабило украинские дома.

“Они разграбили все, что там было. Стиральные машины, электроника, все остальное”, - рассказал он. По словам Чибрина, среди его товарищей ходили “широко распространенные слухи” о том, что члены его подразделения были причастны к сексуальному насилию и убийствам гражданских лиц.

Он описал моральный дух в своем подразделении на протяжении всего своего пребывания в Украине как “крайне низкий”, подтвердив многочисленные сообщения СМИ. “Все пытались найти способы уволиться из армии. Но наши командиры пригрозили бы расстрелять нас, если мы дезертируем”, - заявил оня уточнив, что сам 16 июня смог бежать из Украины, спрятавшись в грузовике, который направлялся в Россию за продуктами питания.