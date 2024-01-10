«Раскроется в нужный момент» – В РФ объявили о выпуске новой бомбы

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Опубликовано: 10.01.2024 15:18 , Обновлено: 10.01.2024

В России заявили, что в этом году начнут серийное производство новой планирующей авиабомбы «Дрель». По информации Ростеха, разработчика бомбы, она будет весьма точной по прицеливанию и почти невидимой для радаров.

По информации ТАСС, бомба уже успешно прошла все испытания, и на 2024 год запланировано изготовление первой серийной партии.

Госкорпорация «Ростех» ожидает, что «Дрель» будет практически невозможно распознать на радарах, она сможет самостоятельно долететь до цели и раскрыться над ней в нужный момент, сообщило информагетство.

«Планирующая авиабомба “Дрель” предназначена для уничтожения бронетанковой техники, наземных радиолокационных станций, пунктов управления энергетических установок и зенитных ракетных комплексов», написало агентство ТАСС.

Российские и западные источники утверждают, что «Дрель» – это разновидность кассетной бомбы. О создании новой авиабомбы было впервые заявлено в 2016 году.

[info_b]Бомба «Дрель» наводится на цель при помощи системы ГЛОНАСС. Дальность планирования бомбы достигает 30 км, что позволяет использовать её без захода в зону действия ПВО противника. Основным носителем данной бомбы должен стать Су-57.

Бомба оснащена 15 самоприцеливающимися боевыми элементами. На конечном участке траектории они отделяются от бомбы и спускаются на парашютах, наводясь на цель при помощи радарных и инфракрасных сенсоров. Главная их цель – танки, их элементы бомбы поражают в наименее защищенную верхнюю проекцию.

Главное достоинство «Дрели» – дешевизна в сочетании с приемлемой точностью и дальностью полета. Низкая цена позволяет применять эти бомбы массово, считает военный эксперт Михаил Ходарёнок.

Источник – Википедия.[/info_b]

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