Ракеты из Сирии ударили по турецкому городу Каркамыш

Опубликовано: 21.11.2022 15:21 , Обновлено: 21.11.2022

Ракеты, выпущенные из Сирии в направлении турецкого пограничного города Каркамыш в понедельник, убили по меньшей мере двух человек и ранили шестерых, сообщил губернатор турецкого региона.

“Пять ракет были выпущены… в сторону центра Каркамыша. Двое наших соотечественников погибли. Шесть наших граждан были ранены, двое из них серьезно”, - сообщил в Twitter Давут Гюль, губернатор юго-восточной провинции Газиантеп.

По данным официального турецкого агентства Anadolu, в результате ударов пострадали средняя школа и два жилых дома, а также грузовик возле пограничного перехода, который соединяет Каркамыш с сирийским городом Джараблус. На снимках, опубликованных Anadolu, видны разбитые окна в школе, а также объятый пламенем грузовик.

https://twitter.com/kriterhabertr/status/1594621508969795585?t=m7n4CnNGIPdeRk2xIx4VUQ&s=19

Ранее в воскресенье ракеты, выпущенные из Сирии, ранили шестерых полицейских и двух солдат, когда они попали в пограничный переход. Атака стала ответом на обстрелы, произведенные Турцией некоторых районов Сирии.

Турция в воскресенье нанесла авиаудары по базам курдских повстанцев на севере Сирии и Ирака, которые, по ее словам, использовались для совершения “террористических” нападений в Турции. В результате ночных рейдов на севере и северо-востоке Сирии погиб по меньшей мере 31 человек, сообщила базирующаяся в Великобритании мониторинговая группа The Syrian Observatory for Human Rights.

Операция под кодовым названием “Коготь-меч"" началось через неделю после взрыва в центре Стамбула, в результате которого погибли шесть человек и 81 был ранен. Турция обвинила в нападении Рабочую партию Курдистана (РПК). Та отрицает свою причастность к взрыву в Стамбуле.