"Пытаются демонизировать Украину" - Киев отверг обвинения в подготовке мятежа в Грузии

Опубликовано: 19.09.2023 11:07 , Обновлено: 19.09.2023

Киев отверг обвинения Службы государственной безопасности Грузии в подготовке к мятежу, которые украинские спецслужбы якобы планировали устроить в конце этого года. Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко отметил, что подобными заявлениями грузинские власти "в очередной раз пытаются демонизировать Украину" и таким образом "решить свои внутриполитические вопросы".

“Украинское государство не вмешивалось, не вмешивается и не планирует вмешиваться во внутренние дела Грузии”, – говорится в заявлении представителя украинского МИД.

Ранее в Службе государственной безопасности Грузии заявили, что в октябре-декабре некая группа лиц под руководством украинских спецслужб планирует “дестабилизировать ситуацию” в Грузии и организовать беспорядки по “сценарию, аналогичному украинскому Евромайдану 2014 года”.

По утверждению грузинской стороны, конечной целью планируемого мятежа является “смена власти насильственным путем”. Одним из главных “организаторов госпереворота”, якобы планируемого украинскими спецслужбами, в Тбилиси назвали замначальника военной разведки Украины, генерала Георгия Лордкипанидзе, который при бывшем президенте Михаиле Саакашвили занимал должность замглавы МВД Грузии.