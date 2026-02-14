Опубликовано: 14.02.2026 18:52 , Обновлено: 14.02.2026

Сразу несколько стран Европы в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности заявили, что эксперты обнаружили в организме российского оппозиционера Алексея Навального нервно-паралитический яд. К такому выводу пришло совместное расследование спецслужб Великобритании и четырех европейских союзников.

Британское издание The Guardian, не вдаваясь в подробности, утверждает, что образцы были получены до захоронения политика. В статье говорится: «Навальный умер в отдаленной арктической исправительной колонии… Образцы из его тела были изъяты до захоронения и отправлены в лаборатории двух стран».

Эксперты стран-участниц исследования [link href=“https://www.gov.uk/government/news/joint-statement-by-the-uk-sweden-france-germany-and-the-netherlands-on-alexei-navalnys-death” target=“_blank” rel=“nofollow noopener”] настаивают [/link], что вещество под названием эпибатидин было обнаружено в клетках Навального. Это вещество, классифицируемое как химическое оружие, в 200 раз сильнее морфина и вызывает паралич, остановку дыхания и мучительную смерть.

Выступая на полях Мюнхенской конференции по безопасности, вдова политика Юлия Навальная, а также министры иностранных дел Великобритании, Германии, Швеции и Нидерландов официально обвинили Кремль в этом убийстве.

«Только правительство России обладало средствами, мотивом и возможностью применить этот смертельный токсин против Алексея Навального в тюрьме, — заявила глава МИД Великобритании Иветт Купер. — Сегодня, рядом с его вдовой, Великобритания проливает свет на варварский заговор Кремля с целью заставить его замолчать».

По данным Sky News, британские ученые из лаборатории Портон-Даун сыграли ключевую роль в идентификации яда. Источники телеканала сообщили, что, скорее всего, токсин был синтезирован в лаборатории, а не получен напрямую от лягушек, обитающих в Южной Америке.

В распространенном заявлении пяти стран, которое цитирует The Guardian, подчеркивается: «Эпибатидин естественным образом встречается у диких лягушек-древолазов в Южной Америке… В России он не встречается в природе. Не существует невинного объяснения его присутствию в теле Навального».

Выступая перед журналистами, Юлия Навальная, которая была на той же конференции два года назад, когда стало известно о смерти мужа, с трудом сдерживала эмоции.

«Это был самый ужасный день в моей жизни. Я вышла на сцену и сказала, что моего мужа отравили, — напомнила она. — Но теперь я понимаю и знаю, что это не просто слова. Есть научное доказательство». В своем посте в социальных сетях она назвала Владимира Путина «убийцей» и потребовала привлечь его к ответственности.

Глава МИД Швеции Мария Мальмер Стенергард пояснила, что расследование продолжалось целых два года, из-за сложностей и важности расследования. «Это чрезвычайно важно, чтобы иметь возможность привлечь Россию к ответственности за содеянное и продолжать проливать свет на их бесконечную ложь», — приводит The Guardian слова министра.

Пять стран намерены передать свои выводы в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Российские власти ранее не раз говорили, что смерть 47-летнего Навального в колонии «Полярный волк» в Сибири не была насильственной, а наступила в результате «комбинации заболеваний»

[obnovleno_b]В МИД России назвали эти утверждения «вбросом для отвлечения внимания».

«В тот момент, когда надо было бы предъявить результаты расследования по СП1/2 («Северный поток — 1» и «Северный поток — 2».), они вспоминают о Навальном. Когда их официально запрашивали о предоставлении данных анализов Навального, они вбрасывали сенсации про Скрипалей Будут результаты анализов, будут формулы веществ — будет и комментарий. Без этого все разговоры и заявления - это информационный вброс с целью отвлечения внимания от насущных проблем запада», — заявила РБК официальный представитель МИД Мария Захарова.[/obnovleno_b]