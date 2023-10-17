"ПВО все мимо стреляло" - ВСУ нанесли самый сильный удар по аэродромам россиян

🎥 Видео

Опубликовано: 17.10.2023 09:44 , Обновлено: 17.10.2023

Российские военкоры сообщили, что украинские военные ночью 17 октября нанесли удары по военным аэродромам россиян в Бердянске и Луганске.

“Один из самых серьёзных ударов за все время СВО. Если не самый серьёзный. Есть потери и в людях и в технике. Про то что “надо делать выводы чтоб такого больше не повторилось” писать бессмысленно. Такое будет повторятся пока идёт война. Надо быть к этому готовым”, - сообщил российский тг-канал Fighterbomber.

[Telegram_widget url=“https://t.me/stranaua/127453”]

Другой источник в российских соцсетях сообщил, что после удара в Бердянске “стоянку вертолётов разнесло”. “ПВО все мимо стреляло - в конце и по ПВО прилетело”, - пожаловался источник.

[Twitter_widget url=“https://twitter.com/666_mancer/status/1714162883087471005?t=rsxoKoHMD3Z0FDcUa2hLUg&s=19”]

Командование ВСУ подтвердило, что ночью были нанесены удары по российским вертолетам в тылу - вблизи Луганска и Бердянска. Однако подробностей ударов не там не привели, кроме того, что они были успешные.

В свою очередь, среди российских военкоров уже пошла информация, пока неподтвержденная, что Украины использовали дальнобойные ракеты для HIMARS, которые называются ATACMS.

[Twitter_widget url=“https://twitter.com/Bylbyleva/status/1714095603154657470?t=XTXMZ9oRSG7aSS_FoxG-_g&s=19”]

Никакой информации о передаче таких боеприпасов Украине ранее не было. Министр обороны США Ллойд Дж. Остин по результатам заседания Контактной группы по обороне Украины (формат “Рамштайн”) 11 октября сообщил об отсутствии “объявлений” по предоставлению украинским силам дальнобойных ракет ATACMS. По его словам, пока никаких решений на этот счет власти США не принимали.

В министерстве обороны РФ не комментировали атаки ВСУ в глубине тыла российских войск.