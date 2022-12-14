ПВО сбили все 13 дронов, атаковавшие Украину утром — Зеленский

🎥 Видео

Опубликовано: 14.12.2022 11:10 , Обновлено: 04.07.2024

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал короткое видео, в котором заявил, что средства ПВО сбили все 13 иранских дронов, которые атаковали страну утром 14 декабря.

«Предварительно, все 13 дронов сбиты нашими украинскими ПВО. Молодцы, горжусь», — сказал он.

В атаке беспилотников он обвинил Россию.

Напомним, утром 14 декабря в Киеве прогремели взрывы. По информации местных властей, обломки сбитых «шахидов» повредили административное здание и четыре жилых дома.

[Telegram_widget url=“https://t.me/stranaua/80340?single”]

Также в Сети появились фото сбитых беспилотников. На одном из них написано «За Рязань».