ПВО сбили все 13 дронов, атаковавшие Украину утром — Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал короткое видео, в котором заявил, что средства ПВО сбили все 13 иранских дронов, которые атаковали страну утром 14 декабря.
«Предварительно, все 13 дронов сбиты нашими украинскими ПВО. Молодцы, горжусь», — сказал он.
В атаке беспилотников он обвинил Россию.
Напомним, утром 14 декабря в Киеве прогремели взрывы. По информации местных властей, обломки сбитых «шахидов» повредили административное здание и четыре жилых дома.
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Также в Сети появились фото сбитых беспилотников. На одном из них написано «За Рязань».
Темы: #Мир #Зеленский #Украина