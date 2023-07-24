Путин запретил россиянам менять пол. Но есть нюанс

Опубликовано: 24.07.2023 18:45 , Обновлено: 24.07.2023

Президент России Владимир Путин 24 июля подписал ранее одобренный обеими палатами парламента РФ закон о запрете смены пола в РФ. Однако такая возможность осталась для некоторых категорий россиян.

Теперь такие операции будут возможны только по медицинским показаниям. Для этого специальная комиссия будет решать, нужна ли операции по смене пола только в случае врожденных аномалий у детей.

Также закон предполагает, что если один из супругов сменит все-та и пол, то брак будет аннулирован. Тем же, кто сменил пол, будет запрещено усыновлять или удочерять детей.

Весной спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, поздравляя россиян с “днем семьи” 8 июля, сообщил, что поправки, запрещающие менять пол в России, будут приняты в течение июля 2023 года. «Год назад были приняты законы о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, ЛГБТ, педофилии. В течение июля примем решение о запрете смены пола. С праздником! Счастья и любви!» – пообещал российский политик.

Ранее, осенью 2022 года, Владимир Путин подписал указ об основах госполитики “по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей”.

В указе он приказал россиянам чтить приоритет духовного над материальным, а также совершенствовать формы и методы воспитания и образования детей для сохранения “традиционных ценностей”, как их понимает Владимир Путин и его администрация.

Согласно Международной классификации болезней Десятого пересмотра (МКБ-10), утвержденной ВОЗ и которой придерживается Россия, диагноз F64.0 “транссексуализм” существует и является медицинским явлением. Но в РФ его теперь официально запретили.

Ранее Телеграф сообщил, что в Беларуси порядка 10 человек в год меняют пол. Некоторые довольствуются сменой графы в паспорте, другие же идут дальше - на операции. Белорусские хирурги даже умудряются создать с нуля работающие половые органы (мужские и женские). Но дело это непростое. Кстати, в Беларуси операции по смене пола для граждан абсолютно бесплатны.