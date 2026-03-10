Путин созвонился с Трампом для «небесполезного обмена мнениями»

Опубликовано: 10.03.2026 07:38 , Обновлено: 10.03.2026

Президент США Дональд Трамп 9 марта созвонился со своим российским коллегой Владимиром Путиным. В последний раз политики созванивались в конце декабря 2025 года. Подробности нового телефонного разговора, который длился почти час, раскрыла пресс-служба Кремля.

По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, главными темами переговоров Трампа с Путиным стали военный конфликт в Иране и готовящиеся при посредничестве США трехсторонние переговоры по вопросу мирного урегулирования конфликта в Украине. Ушаков оценил разговор Трампа с Путиным как “деловой, откровенный и конструктивный”.

“Президент России высказал ряд соображений, направленных на скорейшее политико-дипломатическое урегулирование иранского конфликта, в том числе с учётом проведённых контактов с лидерами стран Персидского залива, с президентом ИранаМасудом Пезешкианом, руководителями ряда других стран. В свою очередь, Президент США дал свою оценку развитию ситуации в контексте ведущейся американо-израильской операции. Отмечу, что на этот счёт состоялся весьма предметный и, я думаю, небесполезный обмен мнениями”, - заявил Ушаков.

Исходя из заявления пресс-службы Кремля, Трамп вновь настаивал на скорейшем прекращении огня в Украине и заключения мирной сделки, а Путин, в свою очередь, убеждал своего коллегу в “весьма успешном продвижении” российских войск на линии боевого соприкосновения. По мнению российской стороны, это должно заставить украинскую сторону “пойти, наконец, по пути к переговорному урегулированию конфликта”.

Ещё одним вопросом, который затронули лидеры двух стран, стала ситуация в Венесуэле и её влияние на мировой рынок нефти.

“В целом беседа получилась весьма содержательной и, несомненно, будет иметь практическое значение для дальнейшей работы двух стран на различных направлениях международной политики”, - подвёл итог двухсторонних переговоров Ушаков.

В свою очередь Дональд Трамп, комментируя эту телефонную беседу с Путиным, ограничился короткой характеристикой, назвав её “очень хорошей”. Политик подтвердил, что одной из тем разговора с Путиным стала ситуация в Иране, отметив, что Москва стремится “сыграть очень конструктивную роль” в разрешении этого ближневосточного конфликта.