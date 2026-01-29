Путин согласился прекратить обстрелы украинских городов - Трамп

Опубликовано: 29.01.2026 20:29 , Обновлено: 29.01.2026

Президент США вечером в четверг заявил, что попросил президента России Владимира Путина на неделю прекратить обстрелы украинских городов. По словам Трампа, глава Кремля согласился.

“Я лично просил Путина не обстреливать Киев и другие украинские города в течение недели. Он согласился это сделать, — сказал президент США, уточнив. - Многие говорили: «Не рассчитывай на это, у тебя не получится». Но он сделал это, и мы очень рады, что он это сделал. Потому что помимо всего прочего, им сейчас не нужны ракеты, падающие на их города. Так что я просто хотел сказать, что это было очень, очень хорошее решение”.

По его словам, Путин согласился отказаться от обстрелов Киева и других украинских городов, “пока стоят сильные холода”.

“Это не просто холод, это рекордно низкие температуры. Там тоже такая же ситуация, плохая погода, хуже не бывает. Они сказали, что никогда не испытывали такого холода”, - сказал президент США.

В России его утверждения пока не комментировали.

Также Трамп утверждает, что США близки к урегулированию войны России и Украины.

«Мы урегулировали восемь конфликтов и, как мы думаем, скоро будет еще один. Стив Уиткофф очень усердно работает, и Джаред (Кушнер — ред.), и все остальные, и я думаю, что скоро мы его урегулируем», — сказал президент США в ходе встречи со своей администрацией.

тем временем, по словам мэра Киева Кличко, без тепла в столице Украины сейчас 454 жилых дома. Ранее днём в четверг украинские СМИ (средства массовой информации) уже писали, что идут переговоры о некоем перемирии. Однако официально его никто не подтверждал.

Депутат Верховной рады Украины Гончаренко позднее заявил, что «есть договоренность по энергетическому перемирию, но нет даты начала этого перемирия».