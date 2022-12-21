В Кремле заявили, что Путин тоже был на фронте

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Опубликовано: 21.12.2022 07:21 , Обновлено: 04.07.2024

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 20 декабря заявил, что Владимир Путин посещал зону боевых действий. Однако расследователи обратили внимание на нюанс.

«Путин был в зоне специальной военной операции и общался там с командующими войск», – сказал Песков в комментарии «Российской газете».

И добавил, что российский президент посетил некий «штаб» в пятницу 16 декабря. При этом он не уточнил, где именно находится этот штаб и что конкретно имеется ввиду под «зоной СВО».

Тем временем российские государственные телеканалы показали Путина в неизвестном месте в окружении генералов, в том числе начальника Генерального штаба Валерия Герасимова, командующего войсками в Украине Сергея Суровикина и министра обороны Сергея Шойгу.

В свою очередь расследователи «Агентство. Новости» заявили, что видео с Путиным снимали в штабе войск Южного военного округа (ЮВО), который находится в Ростове-на-Дону.

«Большой круглый стол из штаба ЮВО и интерьеры комнаты, в которой он находится, совпадают с тем, что видно во время посещения Путиным штаба родов войск», — отметили там.

И добавили, что тот же штаб в ноябре посещал и министр обороны Сергей Шойгу. Тогда также утверждалось, что министр находится в «зоне проведения спецоперации». Однако проект GeoConfirmed выяснил, что, несмотря на заявления российского министерства, на опубликованном ведомством видео Шойгу находился в десятках километров от передовых позиций российских войск.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 20 декабря внезапноприбыл в город Бахмут, который уже несколько месяцев штурмуют российские войска. Фактически, глава Украины оказался на самой передовой.