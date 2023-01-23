Путин решил маргинализировать Пригожина - Sky News

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Опубликовано: 23.01.2023 14:35 , Обновлено: 23.01.2023

Британский телеканал Sky News сообщил, что Владимир Путин "стремится маргинализировать мощную организацию наемников, которая воевала на стороне России с начала войны". Речь идёт о ЧВК"Вагнер", основанной Евгением Пригожиным.

Все дело в том, что ЧВК “Вагнер” понесла очень тяжелые потери в боях за Бахмут, но так и не смогла взять украинский город. На Западе уверены, что таким образом основатель частной военной компании не выполнил данное президенту РФ обещание. В то же время чрезмерное присутствие Евгения Пригожина в СМИ и соцсетях несёт угрозу самоу Путину, сообщил британский канал со ссылкой на анализ американского Института изучения войны (ISW).

Новый доклад ISW предполагает, что российский президент отвернулся от господина Пригожина и обратился к традиционным вооруженным силам.

По данным ISW, именно поэтому Владимир Путин понизил в должности главного союзника Евгения Пригожина в российской армии, командующего воздушно-космическими силами генерала Сергея Суровикина. Таким образом он подорвал способность ЧВК “Вагнер” закупать оборудование по традиционным военным каналам.

Генерал Суровикин теперь подчиняется начальнику генерального штаба российской армии Валерию Герасимову, что централизует путинскую систему командования в военных действиях. ISW подчеркивает, что Путин также не приписал силам Вагнеровцев взятие украинского Соледара во время интервью федеральному телевидению 15 января.

Хотя падение обороны города ознаменовало редкую победу Кремля после серии неудач на поле боя во время вторжения на Украину.