Путин разрешил выселять украинцев на занятых Россией территориях Украины
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому администрации захваченных РФ украинских территорий могут выселять оттуда украинцев, отказавшихся принимать присягу на верность России.
В указе также говорится, что все проживавшие на момент аннексии Россией жители украинских территорий считаются в РФ иностранцами. Иностранцами же считаются даже те украинцы, которые бежали от боевых действий в Россию.
Владимир Путин дал право властям РФ выдворять жителей оккупированных территорий, если те будут создавать «угрозу национальной безопасности». Причем в указе говорится, что выселять и выдворять украинцев российские власти могут не только за подрывную деятельность, подготовку терактов, но и в отношении “участвующих в несанкционированном собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании”.
В случае такого решения украинцы обязаны будут покинуть Родину в течение трех календарных дней со дня уведомления. “Лица, не исполнившие данной обязанности, подлежат депортации”, - сказано в документе.
В то же время, отказавшимся принимать российское гражданство украинцам предложили обратиться за российским ВНЖ. Им придется пройти государственную дактилоскопическую регистрацию и предоставить ряд документов. Причем их необходимо будет переводить украинского на русский перед подачей.