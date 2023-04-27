Путин разрешил выселять украинцев на занятых Россией территориях Украины

Опубликовано: 27.04.2023 20:03 , Обновлено: 27.04.2023

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому администрации захваченных РФ украинских территорий могут выселять оттуда украинцев, отказавшихся принимать присягу на верность России.

В указе также говорится, что все проживавшие на момент аннексии Россией жители украинских территорий считаются в РФ иностранцами. Иностранцами же считаются даже те украинцы, которые бежали от боевых действий в Россию.

Владимир Путин дал право властям РФ выдворять жителей оккупированных территорий, если те будут создавать «угрозу национальной безопасности». Причем в указе говорится, что выселять и выдворять украинцев российские власти могут не только за подрывную деятельность, подготовку терактов, но и в отношении “участвующих в несанкционированном собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании”.

В случае такого решения украинцы обязаны будут покинуть Родину в течение трех календарных дней со дня уведомления. “Лица, не исполнившие данной обязанности, подлежат депортации”, - сказано в документе.

В то же время, отказавшимся принимать российское гражданство украинцам предложили обратиться за российским ВНЖ. Им придется пройти государственную дактилоскопическую регистрацию и предоставить ряд документов. Причем их необходимо будет переводить украинского на русский перед подачей.