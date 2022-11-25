Путин разрешил Кудрину стать «суперкрышей» Яндекса

Опубликовано: 25.11.2022 12:28 , Обновлено: 15.11.2024

Президент России Владимир Путин разрешил главе Счетной палаты, экс-министру финансов Алексею Кудрину перейти в «Яндекс» и управлять российской частью бизнеса. Об этом сообщило The Bell.

По информации издания, Кудрин получит пакет акций «Яндекса» и возглавит структуру, которая будет принимать ключевые решения в компании при участии действующего менеджмента.

Тем временем в телеграм-канале Faridaily уточнили, что Владимир Путин встретился с Кудриным вечером 23 ноября.

По данным источников, они обсудили проекты, которые «Яндекс» планирует развивать на международном рынке. Например, сервисы «Яндекс.Облако» и беспилотники, утверждают источники. Эти проекты основателю компании Аркадию Воложу могут разрешить развивать в Израиле.

В свою очередь собеседники Financial Times заявили, что Кудрин будет служить «суперкрышей» «Яндекса», а именно обеспечивать «политическую защиту высокого уровня».

«Кудрин — один из тех, кто может быть суперкрышей — в хорошем смысле. Президент много лет доверял ему лично», — сказал один из источников FT.

Ранее Телеграф писал, что в компании «Яндекс» решили отказаться от привычных новостей и развивать главную страницу в новом виде.

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